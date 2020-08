Día del peatón

Yo soy el camino dice Jesús, no solo para la eternidad sino que (parafraseando) nos da normas de tránsito y cultura vial para la vida diaria. Si las valoramos y respetamos podremos vivir socialmente en unidad y armonía, ya que todos somos peatones.

Tratar a los demás como queremos que nos traten y no hacerles lo que no queremos que nos hagan es la regla principal para la convivencia humana. Podemos tener grandes cualidades religiosas o espirituales, ser muy devotos y piadosos, sabernos la Biblia de memoria o rezar todo el día el Rosario, pero si no tenemos una buena relación con los demás, de nada nos sirve y nada somos.

Miguel Ulloa Paredes