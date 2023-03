¡Día de la Mujer... y de la Patria!

También el 8 de Marzo es tu día patria querida, luchadora como todas las mujeres, en especial las guayaquileñas. Ejemplo: Gloria Gallardo Zavala, directora de Turismo y Promoción Cívica del Municipio, quién con civismo y altruismo entregó casi dos décadas, pero fue vilmente destituida. ¡La corrupción enquistada nos hace insensibles y cómplices de tremenda infamia! Alcemos la voz; no aceptemos lo que nos quieren imponer sin lógica ni fundamento y con premeditación, como el fraude electoral que nos llevará a la miseria, sin libertad, pues lo que vemos en países alineados al socialismo SXXI será los que nos espera: pobreza, inseguridad, narcotráfico, narcoguerrilla, vandalismo, terrorismo, que denigran y acaban con la familia, democracia e institucionalidad. No aceptemos lo injusto que viene de entes de pobreza mental por ambición personales figuración. No nos dejemos avasallar por los que no tienen amor a su país ni familia. La cantaleta de Iza de salir a las calles por tercera vez es criminal. Es odio en contubernio con quienes quieren sacar al presidente del poder y posesionarse del país. Mujeres, no permitamos que nuestro día sea manchado por arrebatos politiqueros, de terroristas que someten a sus comunidades so pena de no dejarlas trabajar; cambian leyes a su conveniencia para que brille la impunidad. En nuestra historia hay mujeres de temple y honor que lucharon por la paz. No nos dejemos pisotear por mujeres sin dignidad, hoy en los poderes del Estado, con títulos comprados y afines a mentes corruptas.

Myrna Jurado de Cobo