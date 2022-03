Democracia, libertad y justicia verdaderas, en extinción

¿Putin va a sacar a nazis? Si invade cómo Hitler en Polonia, y con armas de exterminio. Amenaza a quien se meta sin importarle “un conflicto nuclear donde todos pierden”, a Suecia, Finlandia y otros por la OTAN. ¿Y quiere dominar con su Eurasia Totalitaria y Xi Jinping que irá por Taiwán? Mundo silente y vergonzoso por el ataque a a civiles y más de 520 mil refugiados en pandemia. ¿Señalan a Biden por fraude electoral, apoyo al N. Stream 2 ruso y fin de su Keystone XL, etc.?

Trump dice: “Teníamos los precios más bajos de la gasolina, independencia energética, ahora la inflación es la más alta en 40 años. China amenaza a Taiwán, Rusia está diezmando Ucrania, Irán en la cúspide de una bomba nuclear. Nuestro ejército fue humillado en su rendición de Afganistán; al ver patética retirada, Putin ataca despiadadamente a Ucrania. Si fuera presidente no habría ocurrido, oramos por el orgulloso pueblo de Ucrania. Con Bush, Rusia invadió Georgia, con Obama, Crimea y con Biden, Ucrania; envié millones en equipos militares y ¿Obama, frazadas? Soy el único presidente del Siglo XXI en cuyo mandato Rusia no invadió otro país, único ataque en la historia que cuando más avanza… y muertes causa, más dinero gana porque el petróleo sube más y más. Putin es inteligente y el problema es que en la OTAN y el mundo (ONU tardía) se ve lo contrario; juega con Biden. ¿Puedo tomarme el país y van a sancionar si lo han hecho por 25 años? Y China sabía que ya no podía aprovecharse de EE.UU.”. ¿Y lo sacaron? Ciudadanos, prensa libre y patriotas del mundo son silenciados por las B. Techs, medios, el poder, no-justicia y delincuencia brutal con la cultura de la cancelación.

Los países democráticos creyentes deben unirse y sanear sus elecciones, que ponen políticos corruptos que malogran las leyes y la Justicia para su impunidad, o desaparecerán.

Juan Carlos Cobo Rueda