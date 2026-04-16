Crisis económica en Ecuador: ¿son los feriados una solución o un obstáculo para el progreso?

Mientras los hoteles se llenan en feriados, el sector de la construcción se paraliza y genera pérdidas.Inteligencia Artificial

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El país sufre una crisis económica y financiera a pesar de los préstamos del FMI. Ecuador arrastra desde hace años el desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado en alrededor de cinco mil millones de dólares. Cada año se recurre a la venta de bonos o empréstitos de organismos multilaterales. Esto indica que se debe producir y trabajar más para cerrar la brecha presupuestaria.

Un país en crisis no puede darse el lujo de tantos feriados. Mediante decretos ejecutivos, el Gobierno busca dar un supuesto alivio a la ciudadanía, generando una aparente sensación de bienestar. Son asuetos forzados que para muchos no son bien vistos. Recientemente hemos tenido cuatro días de descanso. Se argumenta el fomento al turismo, pero surgen varias preguntas:

Primero: ¿están los ecuatorianos en condiciones económicas para afrontar feriados frecuentes, hospedándose en hoteles y consumiendo en restaurantes que elevan tarifas hasta en un 70 %? No basta reducir el IVA al 8 %, pues el aumento del consumo con tarjetas de crédito ya ha generado alertas por morosidad.

Segundo: ¿no es una exageración paralizar el país con feriados largos? Tras los cuatro días de Semana Santa, el 1 de Mayo cae viernes y se añade por decreto el jueves 30 de abril para “fomentar el turismo”. Lo mismo ocurre con fiestas locales como Independencia, Cuenca o Guayaquil.

Tercero: los hoteles y restaurantes pueden beneficiarse pero, ¿cómo se compensan las pérdidas de las empresas si los días no son recuperables? Las empresas asumen el costo de la producción detenida y el pago de salarios sin actividad.

Cuarto: sin quitar importancia al turismo, ¿por qué no atender otros sectores como la construcción, motor económico que mueve entre el 30 % y 35 % de la economía? Se requieren créditos blandos para constructores con terrenos listos pero sin capital de trabajo. Los asuetos obligados generan pérdidas millonarias sin recuperación. Gobierno y ciudadanía deben tomar conciencia y salir de la zona de confort para lograr la liberación económica del Ecuador, cerrar brechas financieras y mejorar el bienestar general.

José Arias Osejo