Conviviendo con el temor

La sociedad ecuatoriana abraza al miedo y está aprendiendo a vivir con él. Los noticieros ya no informan noticias alentadoras, sino puro sentimiento de tristeza, decepción, desilusión, impotencia, ante la ola delincuencial. Ya no tenemos vida propia; otros se apoderan de ella. ¿Dónde están los guerreros guayacos que defendían a capa y espadas a Guayaquil? ¿Aquellos políticos que lideraban gigantescas marchas contra la corrupción? Estamos siendo cómplices de la delincuencia, no hay altruismo ni solidaridad ante tantas víctimas. Deberían existir agentes policiales encubiertos y operar en donde están los pillos. “La peor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo”.

Javier Valarezo Serrano