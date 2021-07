Debe terminar la impunidad. Cuando la Policía cumple con su deber de capturar a los delincuentes y analizar su pasado, se encuentra que han sido detenidos tres, cuatro, cinco veces y esto se debe que los jueces ponen en libertad a los delincuentes. “Pueblo chico, infierno grande”: abogados cuando laboraban libremente andaban en moto de tercera categoría, alquilaban departamento, se vestían comprando en la Bahía y ahora al ser jueces o fiscales en menos de un año de labor los vemos en automóvil último modelo, con terno de alta calidad y construyendo villas. Nos preguntamos, con el sueldo de empleados, ¿podrán vivir como lo hacen? Cuando tienen años, cambian de esposas, tienen haciendas, viajan al exterior con la familia para comprar ropa. La Contraloría debe auditar a estas autoridades; previamente que presenten en ese tiempo qué cosas han adquirido. Estas autoridades deben duran máximo cuatro años y al terminar su mandato presentar en Contraloría todos los bienes que hayan adquirido, las cuentas de los bancos y también de sus hijos, esposa y familiares cercanos.

Por radio denunciaba una señora que mataron a su hijo hace cuatro años y el ejecutor está libre.Cada cierto tiempo cambia el fiscal y el juez y a ella no la atienden. Esto se debe a que los familiares no dan el “aceite” para que corra el juicio. Un consumidor de droga va a tener ya un año en prisión y no lo juzgan. Está comprobado que no es un vendedor pero el drogadicto no da el “aceite”.

Controlemos a estos malos jueces.

Gualberto Arias Bonilla