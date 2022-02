Cheques de gerencia y viacrucis para cobrarlos

Como cancelación por la venta de un producto recibí un cheque de gerencia fechado 03/02/2022. Este documento es solicitado a un banco privado por una persona que es cuentahabiente y su valor es debitado de su cuenta de ahorro o corriente. En 08/02/2022 me acerqué a ventanilla del banco emisor para cobrarlo. La empleada de caja indicó que debía depositarlo pues se hace efectivo en 24 horas; que esa es la política. Ante tan absurda explicación manifesté que el cheque de gerencia era del propio banco que, por definición representa dinero en efectivo, más si su valor fue debitado en febrero 3 a la cuenta de quien me lo entregó; es decir, la institución bancaria ya tenía los recursos hace cinco días y me parecía ilógico que se tome otro día más. Al no estar de acuerdo insistí en conversar con la responsable de la agencia, pero me dijeron que era imposible pues estaba en reunión. Para evitar pérdida de tiempo lo deposité. Esta tardanza me generó gastos al no poder cancelar una obligación contraída en otro banco. En internet encontré que la entidad bancaria que no quiso pagarme el cheque de gerencia dice al respecto: "El cheque de gerencia del mismo banco se hace efectivo de manera inmediata". ¿La Superintendencia de Bancos estará controlando esta clase de abusos? Eviten perjuicios económicos y pérdida de tiempo a los clientes.

Ec. Ángel Campoverde Giler