Cartas de lectores: No ver, peor comer

Cuando no hay nada qué hacer o no saber qué hacer, a algunos legisladores se les ocurren ideas que para ellos son brillantes, pero para sus electores no pasan de ser babosadas. Este es el caso de ‘dolerse’ por los cuyes asados, los puerquitos hornados, las vacas despostadas, los borregos -aclaro que no me refiero a los otros sino a los animalitos-, los camarones, cangrejos, etc., etc.

No es comprensible tanto ‘dolor’ hasta llegar al punto de pretender prohibir su exhibición, lo que cae en la ridiculez. Ojalá no les sirva de guía para ampliar su pensamiento, el que también digan que es maltrato animal el uso de caballos, burros para trasladar personas o cargas, bueyes para el arado y algo más.

Por poco van a prohibir el uso de insecticidas para no matar moscas, pulgas y otros bichos similares, porque claro, en su cerebro estará la idea de que son animales con derecho a vivir. En el caso de las pulgas, por ejemplo, claro que sus verdugos no meditarán que llevan su propia sangre. Señores legisladores y señoras legisladoras, qué bien harían al dedicar esas energías en dictar leyes en beneficio del país.

Edmundo López