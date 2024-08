Los accidentes de tránsito son la séptima causa de muertes en el país, sobre todo por exceso de velocidad. Pero no tengo claro qué es “exceso de velocidad”, ¿70 km/h? ¿80? ¿90? ¿A qué velocidad iban los vehículos que ocasionaron esos accidentes fatales? Recuerdo dos: 150 km/h, otro 120. No entiendo que para evitar esos accidentes se imponga reducir la velocidad máxima a 70 km/h en sitios como el Vial 1 de La Aurora, donde no existe tráfico peatonal sino urbanizaciones cerradas. ¿Ese límite impedirá que quienes corren a más de 100km/h dejen de hacerlo? Ya hicieron ese ejercicio de poner 70km/h en la Perimetral y fue un desastre, así como lo fue cuando lo pusieron en la vía a la Costa, y para no quedar mal lo subieron enseguida a 80. ¿Quién o quiénes asesoran sobre los límites de velocidad? No me importa si tienen un PhD en tránsito o se graduaron en Japón: o tienen una limitación dogmática o lo hacen para incrementar los ingresos por multas de exceso de velocidad.

El mundo tiende a ir reduciendo los tiempos de movilización, desde las carretas haladas por caballos y los globos, al tren bala, los aviones de turbinas; desde vehículos de 50km/h a los de 220 km/h. Deberíamos trabajar para aprovechar al máximo el desarrollo tecnológico. Acá en Ecuador, como siempre, para ‘controlar’ a los violadores de la ley arrastran y castigan a los que la cumplimos.

David Ernesto Ricaurte Vélez