Cartas de lectores | Subsidio

Del latín ‘subsidium’, que significa una ayuda o auxilio que el Estado da a empresas o personas y de carácter temporal, hasta que emerjan de sus dificultades para poder sobrevivir. No se trata de una limosna ni de un regalo sino de una inversión que el Estado está obligado a hacer en un pueblo hasta que ese estado, si es que lo logra, pueda conducir al pueblo por la senda del desarrollo y la prosperidad, cumpliendo con su deber y con los postulados de la declaración universal de los derechos humanos, de la cual nuestro país es signatario. Caso contrario no hay Estado de derecho y el que conduce ese barco podría ser considerado un pirata que lo lleva a la deriva y sin rumbo alguno. Hoy se pretende acabar con los subsidios y convertirlos en préstamos: Estado chulquero. Si no paga, se nota que así sería, los cuervos estarían al asecho de sus bienes, si los hubiera, o iría a la insolvencia, que es la muerte económica de un ser humano. No tengo más que decirles a esos humanoides insensatos politicastros que manejan en total impunidad los destinos del pueblo.

Jorge R. Morán Mosquera