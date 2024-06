Los cárteles mexicanos de Sinaloa, Tijuana y Jalisco Nueva Generación, representados en el Ecuador por Los Choneros, Águilas, Lagartos, Los más temidos y organizados, Los Lobos, y otros, han creado la cultura del silencio y la sociedad del miedo.

El sociólogo alemán Heinz Bude público en 2014 el libro “La sociedad del miedo” en el que analiza los efectos del miedo en la sociedad de hoy, basándose en la experiencia común, debido a que la sociedad del miedo está marcada por la incertidumbre, posee una gran rabia contenida y utiliza la amargura como táctica, no solo en las relaciones interpersonales y laborales sino que ese malestar social también se incorpora en la política y en la economía. Están logrando la toma del poder por el control social del territorio nacional. Las mafias vienen por todo. No hay ciudad que no esté repartida, entre los grupos de delincuencia organizada. Los cárteles están creando un poderoso miedo para el dominio y control social, que está produciendo grandes flujos migratorios. Es un nuevo miedo social, distinto a como antes lo sentía la población.

Según Bude, el miedo es síntoma de la incertidumbre social porque la élite ve peligrar su futuro y las clases bajas ya no creen en el estado de bienestar que prescribe la Constitución. Los ciudadanos ya no se sienten ni representados ni resguardados ni seguros.

Los cárteles criollos toman fuerzas por el incremento de sus fortunas con los robos, sicariato, vacunas, asesinatos, secuestros, dominando el control social. Su accionar suma a la población problemas de salud mental como la depresión, el estrés y los ataques de pánico y de terror. Todos los días es un riesgo para los ciudadanos que tienen que salir a trabajar o realizar alguna diligencia en la ciudad. Siempre piensan si regresarán a sus domicilios.

Pero no se trata solo del miedo a la criminalidad, también existe el miedo al progreso porque la falta de empleo y los riesgos de fracasar en el desarrollo personal. Solo la acción de las fuerzas armadas y la policía nos salvarán.

Dr. Franklin Salazar Savinovich