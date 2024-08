Si quieres que tu hijo sea una persona de bien, no le des todo lo que te pida, porque será malcriado y voluntarioso; enséñale a valorar las cosas que tiene, que aprenda a ser considerado y solidario. Si anhelas que tu hijo sea una persona con integridad, que te vea a ti actuando con honestidad, que te escuche diciendo la verdad, que te mire haciendo lo correcto; tu hijo será el reflejo de lo que tú eres. Si deseas que tu hijo sea una persona extraordinaria, enséñale principios y valores, que tu certeza de fe sea su convicción. El ambiente familiar es determinante, quien vive con estabilidad emocional es equilibrado. Si pretendes que tu hijo sea una persona diferente, no le ‘des haciendo’ sino que aprenda a hacer; no le pongas el camino fácil, sino que se esfuerce, que aprenda a valerse por sí mismo y confíe en Dios. El fruto de tu trabajo se verá algún día. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos sean personas de bien? ¿Cuál es la influencia positiva que están teniendo tus hijos? ¿Qué ocurre cuando los hijos se crían en un ambiente hostil e inestable? “Enséñale a tu hijo la verdad, para que viva en la verdad; enséñale a mentir y tu hijo será un malvado, los hijos aprenden, no lo que les dicen, sino lo que ven hacer a sus padres”. Proverbios 22:6 ...Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero