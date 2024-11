Cartas de lectores: Peligro mundial tras 1.000 días de terror en Ucrania

Por eso EE. UU. dijo no el 5N a ‘progres’ Biden, Kamala, Obama, Pelosi y Hillary

Lo mismo con Irán. Trump dijo en 2020: suban el gasto en defensa, paguen su cuota de la OTAN y no esperen que EE. UU. los defienda gratis; a Merkel, que no ayude al gasoducto de Rusia, que la volvería más rica y peligrosa (mismo error con China, fábrica del mundo, hace todo, con el resto del mundo pobre y sin industrias).

Putin con bombas casi nucleares en ciudades, hospitales, escuelas, plantas de energía, ya perdió unos 550 mil soldados. Donbass, su Caballo de Troya, no conforme con tomarse Crimea y quitarles más de tres mil cabezas nucleares. Ucrania no lucha solo por su libertad sino la de Europa (y el mundo), ante el imperialismo ruso; en su apoyo: Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia. Hoy, amenaza nuclear de quien ambiciona otros países con su doctrina de ‘país nuclear que apoya a otro no nuclear son sus objetivos’.

Y quiere tomarse territorios ganados con las armas, lo que es ilegal según la ley internacional. Misiles hipersónicos con una respuesta que pone en riesgo a su propio pueblo, que no está de acuerdo con la guerra. La prensa zurda desinforma dando a entender que atacarían hasta Moscú, pero sí lo pueden hacer norcoreanos, armamento chino e iraní, que atacan con la guerra asimétrica, igual o peor a la armada: compra de políticos, comentaristas, medios, élites, universidades, etc. Xi Jinping y Putin con armas apocalípticas para dominar el planeta. Sánchez, Díaz-Canel, Maduro, Ortega, Correa Petro, UE y ONU zurdos. Por eso EE. UU. dijo no el 5N a ‘progres’ Biden, Kamala, Obama, Pelosi y Hillary.

Juan Carlos Cobo Rueda