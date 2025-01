Cartas de lectores | Patiño en la campaña electoral de Luisa

Proclamó la verdadera intención de los correístas diciendo que traerán a Correa y liberarán a Glas en caso de ganar las elecciones. Es lo único que les interesa hacer. Esto, en el buró central del correísmo, fue visto como una imprudencia y falta de estrategia grave en la campaña. Patiño tiene antecedentes nefastos. Caso Pativideos, publicados negociando a puerta cerrada bonos de la deuda pública. Caso de la narcovalija, introduciendo a Europa como diplomático. Caso de inducción al pueblo para derrocar al gobierno de Moreno, lo que ocasionó que fugue hacia México para no enfrentar el juicio. Regresó a Ecuador por el dictamen de un juez corrupto. En cuanto a la candidata Luisa González del correísmo, periodistas de investigación opinan que es simpatizante de la línea política de los presidentes de Venezuela y Nicaragua. En entrevistas sostiene no tener una posición y criterio sobre lo que ocurre en Venezuela. Por prudencia política electoral no se ha pronunciado como Patiño acerca de que lo único que importa es traer al prófugo Correa y liberar a Glas.

En cuanto al problema Noboa-Abad, en una entrevista con el periodista Vera un profesional académico sostuvo que las acciones de Noboa están sustentadas legalmente y que Correa hizo lo mismo en uno de sus períodos de gobierno. En mi opinión el correísmo ha traído al país desgracia y corrupción por lo que pido a Dios liberarnos. Si triunfan querrán eternizarse como las dictaduras de izquierda del siglo XXl, Venezuela, Cuba y Nicaragua en América”.

Nelson Ramos Paredes