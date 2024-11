Cartas de lectores: ¿Qué nos está pasando?

Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Reina-Valera. 1960

¿Qué nos está pasando? La sociedad está desquiciada; a lo malo le dicen bueno y a lo bueno que es malo. Los antivalores son más atractivos que los valores, hay quienes son capaces de cualquier cosa, con tal de conseguir fama y fortuna. ¿Qué nos está pasando? Que alguien me explique; en la contienda de toda índole, todo vale.

Quieren ganar y no perder, hacen trampa, se han levantado falsos héroes, defraudan, los creyentes se volvieron escépticos, no tienen fe. ¿Qué nos está pasando? No entiendo a los políticos, promocionan con vehemencia la honestidad y luego se descubre que son deshonestos, ofrecen lo que sea para llegar al cargo y cuando ganan se olvidan lo que prometieron. ¿Qué nos está pasando? Están envenenados y van a salpicar su amargura a través de la crítica. Llegará el día... cuando ser corrupto será motivo de orgullo, el mundo se puso al revés y se degeneró. Solo nos queda mantener con firmeza nuestra convicción. ¿Cuándo la sociedad perdió rumbo?

¿Cuál es el origen de la degeneración? ¿Qué hacemos para recuperar la cordura? “No te dejes contaminar por la amargura de quienes han perdido la fe y la esperanza. Mantén con pasión lo que crees. Jeremías 15:19... Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero