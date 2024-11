La falta de energía afecta a todos, sin embargo, no se conoce lo que las autoridades de regulación y control hacen para evitar que sus efectos directos sean traslados a millones de consumidores finales que pagamos por internet, telefonía móvil, rastreo satelital, monitoreo de seguridad, etc., sin recibirlos como fueron contratados. Tampoco se evidencian acciones que las operadoras y otros proveedores de estos servicios hayan realizado para entregarlos en las condiciones contratadas, aunque para ello deban hacer inversiones y gastos no previstos, y disminuir sus utilidades. La ética y responsabilidad social corporativa exigen que las empresas afronten imprevistos como los riesgos provenientes de la naturaleza (la prolongada sequía). Me he comunicado en muchas ocasiones, tras esperar decenas de minutos, para solicitar solución a la mala calidad o falta de recepción de los servicios descritos, sin lograr solución, pues la falta de comunicación generalizada continúa y afecta todas las actividades. Las autoridades de regulación y control deben analizar estos problemas con los proveedores de servicios para lograr mejores y más oportunas soluciones. Deben diseñar nuevos procesos de supervisión ajustados a la crisis de energía para garantizar la calidad de los servicios que pagamos millones de usuarios sin recibirlos. Un país sin conectividad, energía eléctrica ni cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los actores está destinado al fracaso. Es indispensable asumir responsabilidades, identificar causas de los problemas y trabajar en soluciones.

Mario Andrade Trujillo