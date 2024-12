Cartas de lectores: Los nocivos pirotecnia, parlantes y quema de años viejos

La hoguera bárbara (pirotecnia, monigotes, cohetes, camaretas, tumbacasas, etc.) en las fiestas de fin de año y del 31 en particular, desprende cientos de miles de toneladas de basura, escombros, ceniza, carbón, plomo, cromo, mercurio, cadmio, aluminio, fósforo blanco/rojo, nitrosaminas, azufre, dióxido y monóxido de carbono, microplásticos, PM 2.5, dióxido de nitrógeno, etc., elementos tóxicos y cancerígenos que afectan la calidad del aire, el medio ambiente y nuestra salud, incrementando el efecto invernadero con seria afectación climática .

Los metales pesados y otros cancerígenos generados en la quema aumentan ostensiblemente la posibilidad de contraer cáncer y otras enfermedades, pues tardan años en ser reciclados por la naturaleza, contaminando tierra, mares, fuentes hídricas y todo tipo de alimento, siendo los niños, ancianos, embarazadas y otros grupos vulnerables los más afectados. El aire también se contamina, dañando las vías respiratorias, corazón y cerebro. Los explosivos e infernales parlantes dañan el aparato auditivo, en especial el cuerpo ciliar, provocando trauma acústico y todo tipo de sorderas, afectando a todo el organismo, sobre todo el sistema nervioso central y periférico, al igual que la esfera síquica pues aumenta el estrés y genera pánico en muchas personas. También hay emergencias como quemaduras de I-II y III grado, mutilaciones, trauma acústico, ocular y todo tipo de accidentes graves y mortales antes, durante y después de la dantesca jornada, que a su vez congestionan las emergencias en clínicas y hospitales, con fatales consecuencias en muchos casos.

No hay autoridad que pare esta aberración pues como cosa de Ripley la auspician alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, etc. a nivel nacional, y permiten la quema en playas, calles, parques, áreas verdes, bosques, etc., sin importarles nuestra salud, la naturaleza, la fauna y el medioambiente, que podría verse afectado nuevamente por incendios forestales (muchos de ellos provocados), so pretexto de la salvaje quemazón

Francisco Plaza Bohórquez