Yo estoy cerca de ti, Virgen María. Eres mi fiel amiga y compañera, un regalo de tu hijo Jesucristo, a una madre piadosa de la tierra.

Yo me he acercado a ti confiadamente, como se acerca a Dios una creyente, con la mirada fija en su hijo, que no se deja ver pero se siente.

Quiero estar junto a ti, como un hijo quiere estar junto a su madre, que con sus besos y caricias lo protege.

¡Virgen María! ¡Oh madre mía!

Quiero estar junto a ti, para expresarte mi amor profundamente, y con las perlas del rosario agradecerte las bendiciones que me das tú, diariamente.

Martha Reclat de Ortiz