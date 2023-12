Cartas de lectores: Medidas parche no sirven

Estos políticos, los mismos de siempre. Se ve que no aprenden. Ya en la Asamblea Nacional están sacando las garras y las pezuñas para llevar a juicio político a la señora fiscal general del Estado. Otros en cambio, no están conformes con nada, nada les agrada, como aquel terrorista que goza de inmunidad en este país, responsable directo de los actos de terrorismo en la ciudad capital en 2019 y 2022. ¡Y no está preso! Actos de terrorismo por los que se perdieron muchos millones de dólares. Ojalá que no se le ocurra hacer una nueva revuelta en Quito, donde seria funesto que pague las consecuencias el Metro, recién inaugurado. Las nuevas autoridades en funciones, ya deben tener claro el diagnóstico de la situación actual del país. No hay dinero en las arcas públicas como producto de la mala y pésima administración del gobierno anterior. Ya hubo sobresaltos, porque no dejaron el dinero completo para el pago de sueldos y salarios para el sector público del mes de noviembre. ¿Qué pasará con el pago de ese mismo rubro ahora en diciembre, más el décimo tercer sueldo? No estoy de acuerdo con el proyecto de ley de eficiencia económica, cuyo primer informe ya fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional: una remisión tributaria donde se permite el perdón de intereses, multas y recargos a los deudores del SRI, GAD, ANT; y de los llamados Créditos Educativos IECE. Es innegable que no se quieren quemar tan rápido, pero una medida más radical hubiera sido subir el IVA dos o tres puntos; eliminar de manera gradual el subsidio a los combustibles. Que los morosos del IESS puedan refinanciar sus deudas con facilidades de pago a fin de que sus empleados puedan acceder a ser atendidos en todos los servicios que presta esta entidad. Poner en venta activos fijos improductivos que existen a nivel de país, que están deteriorándose por falta de mantenimiento.

Roberto Flores