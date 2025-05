Cartas de lectores: A mamá: libre te quiero y te espero

Cada mañana, como el sol que no le pide permiso al cielo, en el vaivén del cansancio, con caricias me levantas del sueño. Tu sonrisa me acompaña en cada uno de mis pensamientos, y es que así, así de libre te quiero. Jugando entre las flores, movida por el viento, tus cabellos como un dínamo despiertan un nuevo cuento. Nuestras manos se funden y, por instantes, se detiene el tiempo. Y es que así, así de libre te espero.

Cuando cuidas de mi entorno y valoras mis sentimientos, cuando la luna cae y nos cobijamos bajo su silencio, cuando el misterio de tus ojos me abraza, y revela el latir de tus deseos. Cuando nada más distrae nuestro horizonte, y el momento… el momento nos vuelve eternos.