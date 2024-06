Cartas de lectores: Macará abandonado; canal de riego colapsado

La construcción del Sistema de Riego Macará fue financiada por la ex Caja Nacional de Riego en 1963, bajo responsabilidad de la Junta de Recuperación Económica de la Provincia de Loja y luego por el Consejo Provincial de Loja, quienes concluyeron la construcción de la I y II etapa de 25.720 m. En 1974, bajo administración del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, Inerhi, se amplió la cobertura en una III y IV etapa, en 16.280 m. Durante el periodo 1992-2008, el sistema operó bajo administración de la Subcomisión Ecuatoriana Predesur, y con Acuerdo Ministerial No. 290 del 3 de agosto de 1999, la Junta de Riego de Macará obtuvo personería jurídica. La fuente de abastecimiento del sistema de riego es el río transfronterizo Macará, de 42 km, que domina una superficie total aproximada de 2.757,73 ha. Aglutina a 385 usuarios que se dedican a la agricultura familiar campesina, abasteciendo el mercado local (18.250 habitantes). Desde 2005, la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Macará mantiene una deuda con la Empresa Pública del Agua, hoy MAATE, por concesión de agua, que no ha podido ser cubierta ya que la infraestructura hidráulica sufre permanentes roturas por su vetustez (ha duplicado el tiempo de vida útil), y la recaudación que se genera por el cobro por servicio es invertida en su mantenimiento porque ninguna institución del Estado ha querido intervenir de manera integral en su reconstrucción. El canal de riego que da vida a la frontera sur de la patria está colapsado. La Asamblea, con 69 votos afirmativos, exhortó al presidente Lasso a exonerar de la deuda, pero por la muerte cruzada no pasó nada. También se le solicitó que convoque a una mesa de trabajo a los miembros de la Junta General del Sistema de Riego del Cantón Macará, que preside el Sr. Marco Sarango, honesto y patriota agricultor, para coordinar y establecer acciones, sin haberse podido concretar respuesta alguna. Por eso acudimos al Gobierno del presidente Noboa y a la ministra del MAATE, a fin de que se condone la deuda que no asciende ni a $ 70.000, se reconstruya y mejore el canal de riego, se cumpla la Constitución -art. 249- y la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, que estipula el desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero artesanal. Art. 33.- Responsabilidad del Estado: se priorizarán proyectos de gestión y aprovechamiento de las cuencas hídricas binacionales y otras obras de infraestructura productiva agropecuaria conjunta.

Alfredo Suquilanda Valdivieso