Cartas de lectores: Lemas de la Conaie

Desde 2008, y por reclamos constantes de líderes indígenas, la Constitución incluye la declaración de Estado Plurinacional. El texto en la práctica no se ha revitalizado y adecuado al avance de los pueblos indígenas que sufren la acción de una severa opresión. Necesitan continuar su lucha democrática y acertadamente. Los lemas con los que se ha expresado la Conaie desde su constitución fueron tierra, cultura y libertad; con estos se expresaban los elementos de nacionalidad y se manifestaba el afán de participar política y culturalmente en un Estado plural. El nombre de la organización da cuenta de reivindicaciones nacionales. Con sorpresa y contrariedad los indígenas hoy se enteran de que sus consignas han sido sustituidas por los actuales dirigentes de la organización, por otras, inadecuadas y ambiguas: memoria, lucha, unidad, autodeterminación. ¿De quién? Cambiar los lemas desfigura sus objetivos específicos de lucha, se confunde ciudadanía con nacionalidad y salta a la vista un proyecto de ideología izquierdosa y aventurera que no se compagina con las apremiantes necesidades de los pueblos ancestrales. Sus idiomas, costumbres y compromisos desaparecen rápidamente. El Estado poco apoya a la Educación Intercultural Bilingüe, la mitad de profesores que enseñan en las escuelas de niños que desean estudiar en su lengua no la conocen; absurda y clara dominación.

Ileana Almeida