De acuerdo al Diccionario de la lengua española la palabra ilimitada es: que no tiene límites, infinito, inmenso.

Me pregunto qué cosas son ilimitadas en este mundo terrenal y cito a Einstein: “Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo”. Esta reflexión la hago después de la iniciativa al proyecto de ley de la asambleísta Johanna Ortiz, de crear una responsabilidad “ilimitada”, reformando la Ley de Compañías y el Código de Trabajo, con el argumento de que no existe equilibrio justo entre las exigencias del comercio y la protección de los derechos laborales. La propuesta se fundamenta en la necesidad de establecer la responsabilidad ilimitada de los socios, accionistas o propietarios de una empresa en situaciones donde exista un abuso de la personalidad jurídica. Esto rompe los conceptos básicos del derecho societario, el comercio, la seguridad jurídica, entre otros principios, y podría explayarme en los perjuicios a la inversión privada. Sin embargo solo lo reduciré a que lo planteado ya se encuentra normado y superado en la Ley de Compañías art. 17 que fue modificado por el art. 98 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Bursátil. El fraude y el abuso del derecho contemplados en la ley mencionada ya es materia de análisis en los juzgados para la tranquilidad de la asambleísta.

Esta propuesta debe perderse en el infinito del universo.

Víctor Changsan Fuentes