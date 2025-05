Cartas de lectores | El honor y responsabilidad de ser presidente de un país

El proceso electoral del 13 de abril de 2025 donde participaron dos candidatos para elegir presidente de Ecuador, quedando el Ing. Daniel Noboa como ganador (elegido democráticamente), ha desatado una serie de desavenencias por los resultados obtenidos; ciertos grupos contrarios no aceptan dichos resultados, pero estos deben ser acatados y respetados, pues el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado. En la actualidad, los representantes, en especial de estados socialistas y comunistas, son gobiernos que nacen de las muchedumbres de las masas y gentío, sin conocimientos de política, economía y geopolítica, que solo degradan la democracia de los pueblos civilizados, tal es el caso de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Y con el sistema socialista quieren gobernar al mundo. Ecuador necesita gobernantes de talla y fuste que ostenten el poder y que no sea de facto, lo que afectaría la democracia o gobierno del pueblo. Ecuador ha sorteado muchas vicisitudes con sus gobernantes; han funcionado tendencias políticas (conservadores y liberales), lo que ha funcionado en otros países, justo por la contraparte de sus habitantes que mantienen doctrinas diferentes, con pretensiones para sus bandos e intereses particulares. Actualmente, la mayoría de los ciudadanos sin trabajo, reciben un subsidio gubernamental. En anteriores presidencias no han existido estos subsidios por sedentarismo alguno. En esas épocas no había subsidios para ningún habitante, solo para los que realmente los necesitan , acción que debe seguir llevando a cabo el presidente Noboa, y enfrentar los temas socioeconómicos, educación, trabajo, salud, seguridad, comercio nacional e internacional, agricultura, minería, petróleo. Que sean estos los motivos para que su gobierno pueda mantenerse, para beneficio de todos los ecuatorianos, tanto adeptos como contrarios. Debemos arrimar el hombro en nombre de Dios. En beneficio de nuestras familias y de la patria, que es lo que necesitamos en estos momentos.

José Arrobo Reyes