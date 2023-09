Cartas de lectores: Faltos de visión y de cerebro

Los gobernantes, cuando son electos, señalan que gobernarán con los mejores hombres y mujeres del país. En funciones les da amnesia y ponen a sus amigos. ¿Que pasó en los tres últimos gobiernos? En el primero se hizo la Refinería del Pacífico: terreno aplanado que costó $ 1.500 millones. Luego vinieron obras suntuosas y faraónicas que no sirven, cuyos contratos fueron hechos con coimas y sobreprecios. Ej. Coca codo Sinclair, con materiales y repuestos de mala calidad y fisuras; urge su reparación integral. El siguiente gobernante es cuestionado por sobornos recibidos en el caso Sinohydro, y al inicio de la pandemia demoró una eternidad en adquirir vacunas; mucha gente falleció en calles, hospitales, domicilios. Al igual que el actual, prometió muchas fuentes de empleo que no se cumplieron. Con el gobernante actual nos sigue matando la inseguridad. En un reportaje de TV se señala que las Aduanas tienen embodegadas desde hace años mercaderías de todo tipo. Inadmisible creer que se deba ir a Harvard para pensar y ordenar un inventario físico actualizado, por una empresa de auditoría externa y luego ordenar su venta inmediata, con supervisión directa de delegados de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía; y que estos firmen en conjunto y con presencia de un notario, en constancia de todo lo actuado. Que esos recursos frescos vayan a una entidad de beneficencia al programa de desnutrición infantil, para quienes han perdido sus casas por los deslaves. Faltos de visión y de cerebro de esos amigos del gobernante de turno; y de asesores que ganan sueldo por no hacer nada.

Roberto Flores