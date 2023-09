La vegetación en el norte, Alborada, Samanes, Sauces, en especial la Av. Benjamín Carrión y sus parques, está completamente seca. Señor alcalde, no se puede permitir que las pocas áreas verdes que tiene nuestra ciudad se pierdan. Las autoridades manifiestan que el contrato de mantenimiento finalizó, queriendo deslindar su responsabilidad. Se deben buscar medidas alternativas para no dejar morir la poca flora que queda. La Alcaldía no solo debe interesarse en administrar el parque Samanes, sino todos; mejor si les incorpora guardianía permanente, imitando el modelo peruano en Lima, donde comprobamos su funcionamiento coordinado con la Policía local. Cobre una tasa nueva a través de impuestos prediales para financiarlo. La mayoría de pobladores no se preocupan por los parques; en estos tres últimos años se han enrejado con puertas eléctricas, pero no quieren poner guardianía. Otro mal del norte es el de adictos y vendedores de drogas. Simulan ser chamberos. Deambulan a todas horas por las calles. En Albocentro Cinco los portales de los locales se han convertido en dormitorios públicos sucios, dónde jóvenes y adultos preparan dosis para vender y consumir, luego se acuestan, sin importarles el paso de los transeúntes. A los propietarios de discotecas deben exigirles implantar guardianía para que esos lugares se vean pulcros, libre de consumidores y expendedores de drogas. Exhorto a las autoridades, municipales o gubernamentales, a no permitir que personas de mal vivir se apoderen de los espacios públicos.

Mónica Vaca Alarcón