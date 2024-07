Sr. Aquiles Álvarez, los urdesinos le pedimos que recuerde que cuando asumió el cargo de alcalde, explicó que iba a invertir los impuestos en cada sector, como debía ser. León Febres-Cordero, tras haber sido presidente del Ecuador asumió la Alcaldía de Guayaquil, la que había tenido alcaldes que destruyeron la ciudad; nuestros impuestos no se invertían en obras, el Palacio Municipal estaba en total abandono. Lo primero que él hizo fue cerrar el Municipio, organizar todo por dentro; cuando lo reabrió el cambio era impresionante: todas las dependencias modernas, las cajeras uniformadas, todo computarizado. Antes de León, en el Mercado Sur el desaseo era total; lo cerró e hizo un pequeño parque que se comunicaba con la parte trasera de la Iglesia San José y el Club de La Unión y construyó el Palacio de Cristal, donde ofrecía programas culturales. Organizó la parte exterior del Correo. Sería muy difícil enumerar todas sus obras que lo hacen recordar como el mejor alcalde de Guayaquil de los últimos años. Pensó en Urdesa Central: la calle Circunvalación Sur la declaró avenida, para que los peatones tuvieran suficiente espacio para caminar amplió las aceras. La ansiada regeneración, empotrada de cables y cambio de postes no se lo hizo. Le faltó tiempo, su salud se quebrantó. Lo sucedió el Jaime Nebot, quien siguió embelleciendo el Malecón 2.000, Las Peñas, el sector del Tenis Club por el estero Salado; se podía visitar el Paseo de la Música, puente a la calle Portete, recorrer los callejones con seguridad. Construyó el Imax, que ofrecía conciertos. Dio seguridad y modernizó la subida a Las Peñas, se podía subir con seguridad por el Cerro del Carmen. Apoyó a la historiadora Jenny Estrada con la Escuela de la Música y el museo. Fundó el Centro Gerontológico. Al lado del Club Náutico se construyó el museo María Eugenia Puig Lince, que fue destruido por Cynthia Viteri, quien defraudó a Guayaquil. Expreso ha hecho referencia a lo atrasada que se ve la Ciudad, con cables eléctricos que son verdaderos tallarines que hacen que el poste se venza. Usted, Sr. Álvarez, está apoyando a la Orquesta Municipal, se hizo presente en el Día de la Madre en el Centro Gerontológico, deseamos la regeneración. He escrito varias cartas pidiéndola en Circunvalación Sur, el soterrado de cables y que nos arregle los tres parques que tiene Urdesa Central, en total abandono (los parques son purificadores del medioambiente). También sugerimos que ponga multas a los habitantes que tienen sus casas con frentes para las calles peatonales y no las cuidan, en los impuestos municipales. Pase a la historia como el tercer excelente alcalde que ha tenido Guayaquil, después de la administración nefasta de su antecesora. Esperamos una respuesta favorable.

Laura Esther Gómez Serrano