Ecuador es el más bello país del mundo. Tan lindo, con tan buena agua -pese a que solo una de las 24 provincias tenga acceso a ella a través de tubería. Con tan buen aire, con mucha comida orgánica. Ecuador aloja a muchos de los longevos del mundo, y no solo en el hermoso valle de Vilcabamba. En el Ecuador se respeta a los viejitos. Su extraordinaria gente los lleva a pasear, los ubica en el centro de toda reunión familiar. Y los vecinos y testigos acolitan, ayudando al familiar con el andador o silla de rueda cuando se lo lleva a las citas médicas o a pasear. Por eso da pena saber que la madre de A. Santiago, deportada por el Gobierno nacional, no esté gozando de la protección de su hija. La periodista seguirá contando, desde la ‘digitalidad’ esta pena, pero no podrá, sin embargo, proteger a su madre. El Estado ecuatoriano seguramente reverá esta decisión. Los ecuatorianos, ‘amables y piadosos’ (papa Francisco, 2016) no queremos ser testigos del sufrimiento humano de la adulta mayor.

Diego Fabián Valdivieso Anda