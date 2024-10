La ministra Inés Manzano, refiriéndose a los cortes de luz, manifestó: “estamos en mejores condiciones energéticas que en abril”. Pero en día posterior dijo “la crisis es sin precedentes”. Se entiende que estamos peor. El presidente Noboa conocía desde el inicio de su gobierno la crisis energética que se avecinaba; técnicos lo habían manifestado. Estamos de acuerdo con el presidente y la ministra: todos debemos apoyar, y lo estamos haciendo. Pero, ¿por qué no llaman a juicio a los responsables? Según lo expresado por la ministra, desde 2014 se conocía esta situación. Ellos deben responsabilizarse de sus acciones. En un medio televisivo a nivel nacional, en su espacio de entrevistas, la ministra pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por haber manifestado una noche que al día siguiente iban a haber cortes de 14 horas y segundo, por la crisis, que sabemos que no se origina en este gobierno, pero sí que tiene el deber de tomar decisiones técnicas y no políticas. Presidente Noboa, usted debería tomar el concepto expresado por la ministra Manzano, pues por impulsos políticos o de malos asesores, usted manifestó que se iban a reducir los cortes y al contrario, se han incrementado. Y antes el ministro de Gobierno manifestó que no iba a haber cortes y los hubo, y los hay. Entiendo que usted ahora tiene enormes presiones. Es momento de que actúe con la sensibilidad que lo caracteriza, desde lo político y lo técnico. La ministra hace todo lo posible por capear la crisis y en poco tiempo ha hecho un trabajo excepcional al dar la cara con altura y respeto.

Enrique Cobo Bustamante