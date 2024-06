Cartas de lectores: Clase media, ‘paganini’

Parte y reparte y yo me quedo con la mayor parte. Este gobierno que está resultando ‘impuestero’, que busca la reelección, es innegable que necesita dinero para obras y acciones preelectorales. No podemos culpar la subida del IVA del 12% al 15% al FMI, o de eliminar subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. Esas organizaciones crediticias no nos gobiernan. De manera campante, se anuncia que se implementará para taxistas, tricimotos, camionetas de carga menores del agro, medidas de compensación, y los califican de beneficiarios por la eliminación de subsidios, medidas aún no tomadas, pero que ya surten efecto en el incremento de precios de la canasta básica. Lo sentimos todos; nos deberían calificar de ‘paganini’. Al incremento del costo de los combustibles lo califican de liberación de precios, pero por lógica todo el sistema económico buscará mayores precios. Por eso con cierta premura los transportistas de colectivos, buses de ciudades grandes, ya formularon incremento de pasajes, ellos utilizan diésel subsidiado, pero igual A la expectativa deben encontrarse los transportistas interprovinciales y cantonales para solicitar incremento de pasajes. Esta bola de nieve irá agrandándose pues la economía no es estática, siempre tiende a variar por factores exógenos, como especulación, crecimiento poblacional, costos y gastos ocasionales e indebidos, etc. Las imposición de medidas contracíclicas ocasiona un cataclismo que se ensaña en las clases más débiles: desempleados en rango de pobreza extrema y hacia allá van conduciendo a la clase media baja del país. Lo conveniente para todos es dejar las cosas como están, lo cual no causaría mayor afectación a la economía si se realizaran ajustes de gastos superfluos. Normalizar, controlar la minería ilegal contratando la ingente fuerza laboral que hoy parte hacia EE.UU. Que trabajen sacando el material aurífero con máquinas retroexcavadoras que ya se encuentran ‘in situ’. Esta actividad produce millones de dólares, y como Estado comprar el material. Crean fuentes de trabajo y los millones de dólares entrarían a las arcas del fisco. Una estricta recaudación del IR, IVA, ISD.

César Antonio Jijón Sánchez