Seriamente, creo que mucho de lo que se está publicando sobre la ruptura del bloque correísta, de la desafiliación, incluso de la pelea de ciertos correístas, es una estrategia que Correa está empleando para crear una imagen de víctima, juego que está jugando con cinco personas claves; Pierina, Marcela, la Pabón, Jorge Glas y Aquiles. Yo lo veo de la siguiente manera: los cachos a Jorge han distraído la atención de la pérdida de Luisa, cosa importante porque es la segunda que pierden y les preocupa una tercera para el 2025. El candidato será Glas, mientras, Aquiles tiene que hacer una extraordinaria alcaldía para que sea reelegido; Pierina forma su grupo, Marcela otro grupo y la Pabón otro. Como los indígenas, fáciles de convencer, lo que quieren es a los jóvenes, que no vivieron el atraco de la década perdida por parte de Correa; es el voto fuerte que quieren conquistar y por el que tienen que trabajar duro en varios frentes. La inmunidad y el manejo de los puertos es lo que quieren a toda costa. Saben que Rafael no puede venir a frentear las elecciones. Usan a los correístas más astutos y con algo de credibilidad. Creo que lo que tenemos que hacer es, primero, no dar tanta cabida a lo que se está publicando en contra de Correa, Glas, Pierina y el correato, porque es dar importancia a lo menos importante. Segundo, cuidar al presidente Noboa en todos los aspectos; apoyar sin criticar la gestión y sobre todo publicar todo lo bueno que ya está haciendo y hará. Tercero, la indiferencia es el arma más poderosa contra un político; no tomar en cuenta lo que digan o pretendan. Su complejo los endiosa cuando alguien los alaba, pero se derrumban cuando no los toman en cuenta. Por último, tratar de educar a los jóvenes contra el socialismo, el comunismo y el correísmo. Hacer entender que sin capitalismo no hay seguridad, educación ni empleo. Creo que es el momento para que todos hagamos un esfuerzo y que Daniel Noboa sea el joven que cambie al país y salga del fango que nos dejó el socialismo. Pongamos el hombro para cargar toda la esperanza y confianza puesta en la cruz que un joven con corazón, desinteresado, preparado, educado, con carácter, calidad humana y sobre todo muy cristiano, se ha echado a sus hombros. Depende de nosotros que nunca más Correa y sus delincuentes entren al poder. Denunciemos a los correístas que están en puestos públicos; que entren jóvenes capaces o viejos con conocimiento y honradez.

Luis Alberto Peña Pictta