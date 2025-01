Cartas de lectores | Búsqueda de soluciones a problemas desde la educación

¿Por dónde iniciar? Coincidiremos que la única salida que tiene nuestro país frente a los gravísimos problemas que lo afligen, sobre todo la violencia abrumadora, pasa irremediablemente por la educación. No hay otra vía y, en esta necesarísima intervención, la mirada regresa al sistema educativo anterior a la universidad y a las carreras técnicas y tecnológicas. No hay posibilidades de mejorar la calidad de la enseñanza superior si no llegan bachilleres (sobre todo de la educación pública) con estándares (aunque sean mínimos) de pensamiento crítico y en condiciones de básica comprensión lectora y escritural, a un mundo que puede ser el laboral medianamente calificado o a subsiguientes estudios. Ha sido necesario enunciar este preámbulo pues lo que estuve trabajando en 2024 corresponde a una indagación sobre cómo aprenden los estudiantes, de qué forma asumen los conocimientos en cualquier etapa de estudios, en general y en el último año de Enseñanza General Básica -EGB- (décimo de básica). ¿Por qué el último año lectivo de Básica? La EGB es el estadio previo al bachillerato y hay dos condiciones elementales que se deben asegurar a los estudiantes en general en el ejercicio de la pedagogía: motivación y técnicas. Eso no quiere decir que se debe esperar a que el estudiante finalice esta etapa de estudios (la básica superior) para actuar al respecto. Ojalá se pudieran aplicar a lo largo de todo el sistema educativo. Los conocimientos se pueden encontrar en el infinito mar del Internet, redes, plataformas, etc., pero es improbable que el ejercicio educativo (que siempre es de doble vía), profesor–alumno-profesor, tenga resueltas esas capacidades de motivación y técnicas para instalarlas en el aula. Para ello se necesitan docentes con disposición y aptitud, capaces de hacer de sus aulas espacios de confianza que superen las cuatro paredes que se asignan. Eso nos lleva a repensar la enseñanza y los aprendizajes, revitalizarlos, gestionarlos de otras maneras, pues los tiempos presentes y las urgencias nos interpelan, nos presionan a crear experiencias educativas con un nuevo sentido. ¿Cómo abordar un tema tan significativo? ¿Todos los estudiantes que tiene un profesor en su aula aprenden de la misma manera? Este planteamiento tiene su extensión para explicarlo en un comentario breve como este, pero estoy comprometida, para quienes tengan interés sobre este tema, a exponerlo en etapas. Es mi contribución ciudadana, con la esperanza de tener, algún día, un mejor país.

María Cecilia Loor de Tamariz