La sabia historia nos enseña, a través de los tiempos, que nada es eterno, todo cambia y evoluciona. La política no podía ser la excepción. Capitalismo, socialismo, y los ‘de centro’, son tendencias que han perdurado en el tiempo pero no así sus representantes. Por ejemplo, Velasco Ibarra tuvo unos 30 años de gloria. Sus seguidores se hacían llamar velasquistas. Pero cuando líder y simpatizantes fueron envejeciendo, el movimiento fue desapareciendo. Ya nadie habla de velasquismo. En los últimos 45 años de democracia, el roldosismo copó el espacio unos 15 años. Aunque su líder falleció prematuramente, el movimiento permaneció en la palestra gracias a la intervención de Abdalá. Pero ya nadie habla del roldosismo. Ya nadie es roldosista. Casi al mismo tiempo, y algunos años más, otra figura política generó el febrescorderismo, cuyo actual líder ha logrado casi desaparecerlo. Otros presidentes pasaron sin pena ni gloria, hasta que hace casi 20 años apareció otro líder cuyo movimiento formó el correísmo. Como todo ciclo de vida que nace, crece, y muere, creció, se desarrolló y parece haber tocado el umbral de la muerte. No hay que alarmarse, es lo natural. A diferencia de Velasco, que de viejo llegó a ser presidente por quinta vez, Correa no podrá porque el nuevo asteroide llamado Noboísmo está creciendo y desarrollándose con vitalidad impresionante. Difícilmente podrá ser detenido, sobre todo porque se está abriendo su espacio gracias a los jóvenes que no conocieron a los dinosaurios extinguidos y a este otro en extinción.

Roberto Montalván Morla