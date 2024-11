En Ecuador hablamos de ecología, contaminación ambiental, protección de la naturaleza, etc. Pero nuestras ciudades tienen muy poco porcentaje de áreas verdes, se están expandiendo sin dejar pulmones verdes. En Guayaquil, el Municipio está haciendo construcciones de hierro y cemento en los redondeles de pasos a desnivel de la Perimetral, Daule y Pascuales, en vez de haber mantenido esas áreas como pulmones de las vías. ¿Dónde están los ‘defensores’ de la naturaleza? Las casas de muchas ciudadelas se entregan con jardines que inmediatamente los dueños transforman en cemento; sus pocas áreas verdes quieren transformarlas en áreas de ejercicios, parques de mascotas o juegos infantiles. Ningún municipio tiene ganas de reservar hectáreas de tierra para bosques intocables, solo para árboles y senderos para caminata, para que queden a futuro en medio de una ciudad; no para canchas de fútbol o tenis, estadios, parqueos, etc. Sectores como La Aurora, Daule, están condenados a sufrir graves inundaciones por la continua expansión de conjuntos habitacionales que obligan al relleno de cientos de hectáreas de terrenos bajos, con material extraido de cerros del sector. Queremos lluvias en la sierra, pero Dios nos libre de El Niño en la costa. Y ningún ecologista dice que la forma óptima de tratar de salvar al mundo de la deforestación y cambio climático es reducir la tasa de natalidad.

David Ernesto Ricaurte Vélez