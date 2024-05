La demanda del país de energía es de 4.600 megavatios, aprox., mientras que la capacidad instalada es de 6.500 megavatios, es decir, hay una diferencia de casi 30 % entre oferta y demanda del servicio (2.000 megavatios más). Los racionamientos de energía se han vuelto una constante durante los últimos años, en especial este 2024, surgiendo como un problema álgido y preocupante, cuando no existen condiciones climáticas, que deriven en estiaje y haya buen caudal de los ríos que llenen los niveles óptimos de las centrales hidroeléctricas. Todo esto depende de la naturaleza. Las máquinas no pueden operar a su máxima capacidad debido a su mal estado, heredado de otros gobiernos. El gobierno actual y su ministra planificaron el parque termoeléctrico, buscando la solución del problema de racionamientos. Hay acciones que no se realizaron en pocos meses y son difíciles de cumplir. Es necesario buscar mecanismos para no perjudicar a la ciudadanía y al comercio, educación, turismo, transporte, entre otros. Por esto se afecta la imagen del presidente Noboa en la credibilidad. El 15 de abril pasado, la ministra de energía, Andrea Arrobo, descartó los apagones a corto plazo, aunque no descartó que podrían seguir y afectar la vida cotidiana y la producción general. Estas contradicciones de las autoridades producen reclamos ciudadanos; ello llevó a la destitución de la ministra y se nombró a Roberto Luque, por lo que al momento están en suspenso los famosos apagones. Por otra parte, Noboa atribuyó estos apagones a sabotajes en algunas plantas eléctricas y a que se ocultó intencionalmente información en el sistema nacional energético. El Gobierno decreto el 50 % de rebaja en el total de las planillas eléctricas, de abril ante las quejas de cientos de usuarios por la subida del doble y hasta triple de las planillas. Y se alista una fiscalización en la Asamblea sobre los apagones, tras la vigencia de la ley energética; llamará a Andrea Arroba y al encargado, Roberto Luque. El pueblo ecuatoriano merece conocer con claridad, la situación que conlleva esta afectación y las medidas que se están tomando; que no sea un circo demagógico de políticos oportunistas.

Robespierre Rivas Ronquillo