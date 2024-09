Cartas de lectores | 20 de la fama y seguimos donde estamos

El periódico digital Primicias calcula que siete millones de ecuatorianos podrían ser candidatos presidenciales; les faltaría pertenecer a algún partido político. Pero, ¡hasta dónde hemos llegado con esta facilidad! Cualquier ciudadano puede ser candidato a la dignidad presidencial. ¿Cómo dicen que el presidente es la máxima autoridad del país? De lo dicho se llega a concluir que no lo es. Este periódico pone en lista 10 requisitos necesarios: pagar impuestos a Finanzas, estatus del individuo, deudas con el Estado, también ser mayor de edad de 35 años, ser ecuatoriano. Mas nuestro sistema y sus leyes no dicen nada de la capacidad, de los estudios realizados, de la experiencia en función pública, de ser investigador, científico en alguna rama del conocimiento humano, del conocimiento que tiene, de haber hecho un proyecto, una investigación, de haber trabajado con la comunidad, haber invertido su propio dinero en desarrollo de una parroquia, de un cantón. El candidato debe ser conocido en trabajos de la comunidad, etc. Pero además, los candidatos deben tener un título y saber la realidad del país; proponer un proyecto o plan para el desarrollo. A más de tener títulos, deben someterse a un cuestionario o examen de conocimientos teórico y práctico de cómo manejar el país, sobre administración, conocimientos multidisciplinarios del desarrollo. El candidato debe estar preparado en funciones multidisciplinarias, ser honesto y tener buenas intenciones para trabajar por el desarrollo del país, no solo ambicionar cuestiones personales. El país debe tener de tres a cuatro partidos políticos, no decenas; los candidatos deben pagar su campaña con su propia plata o auspicios de entidades privadas nacionales; buscar fondos internacionales para proyectos, y no solo esperar que el Estado les otorgue partidas presupuestarias. En fin, el país debe cambiar mucho si pretendemos salir del menor desarrollo. Hay que cambiar las actitudes culturales de la población, que mucho daño hacen en todas las instancias de la vida cotidiana. El candidato que tenga todas estas cualidades -ser casi científico- debe ser elegidos en forma mayoritaria.

Carlos Puga Valencia