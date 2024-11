Cartas de lectoras: El tiempo perdido no regresa

No olvidemos que el ayer es el pasado, el mañana sin luz ambiguo, y el futuro una vida energética

Si supiéramos cuán corta es la vida, jamás perderíamos el valioso tiempo. Nos gustaría cerrar los ojos y que todo vuelva a ser cómo antes y no somnolencia. El tiempo que vivimos últimamente nos hace recapacitar en la oscuridad; cuando nuestra pareja se calla es porque está ausente. Mientras no podamos gestionar el tiempo con luz, no podremos gestionar nada.

Vuela el tiempo pero nos deja su sombra en silencio para reflexionar, para tiempos mejores; vivimos un tiempo incierto sin planes ni horas fijas. Un tiempo que se desvanece. Y el día fenece con sus horas coaccionadas. Los que hacen mal uso de su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad.

No olvidemos que el ayer es el pasado, el mañana sin luz ambiguo, y el futuro una vida energética. Disfrute su oscuridad con esa vela de esperanza, con un café a toda hora... ¡Y a dormir despiertos se ha dicho! Su cómplice, el tiempo. Preocúpese por usar mejor su tiempo, así tenga su vida a oscuras, y no se queje por encender la luz... en vano.

Javier Valarezo Serrano