Cartas de lectores | Tercera vía o despertar

Nuestro maravilloso Ecuador es rico en folclor, ya sea por sus costumbres o su exquisita tradición. Utilizando el mismo término pero en sentido coloquial, el entorno político también se nutre de folclor, algo apasionante y a veces hasta escalofriante. Vivimos agobiados por una inseguridad asfixiante que asusta, a más del cúmulo de mentiras que se espetan desde el Gobierno con el único fin de cubrir los actos de corrupción que a diario se descubren. A eso se suman los crímenes que no cesan, la pésima atención y falta de medicinas en los hospitales, la escasez de empleo, y por si esto fuera poco, la ausencia del presi en tiempos de ira. Y mientras todo esto ocurre es impresionante escuchar voces altisonantes que ignorando el deambular sin brújula del país, nos hablan de la necesidad de una tercera vía política. ¿Será acaso con los mismos aventureros de siempre? ¿Aquellos que viven coligados y en firme amorío con la corrupción...? Y si así fuera, ¡¿por qué y para qué...?! El despertar del pueblo debe ser ahora, descopolaminarse es la solución, porque el grito es inmediato.