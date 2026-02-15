Cartas de lectores | Lo que debe hacer Europa en el mapa geopolítico de hoy

La cooperación europea en defensa requiere un nuevo marco. Ni la Unión Europea (UE) ni la OTAN bastan hoy para afrontar los retos actuales. En el caso de Ucrania, la UE ha aportado ayuda financiera y coordinación industrial, pero está sujeta a vetos internos que la detienen. La OTAN, clave en la defensa territorial, depende de un compromiso de Estados Unidos cada vez más incierto, lo cual debilita su rol político. Ante todas estas limitaciones, ha surgido la Coalición de Voluntarios (CoW), que reúne a países dispuestos a mantener el apoyo a Ucrania al margen de bloqueos. Esta incluye al Reino Unido y a Noruega, pero excluye a Hungría, con Viktor Orbán en el poder. Su núcleo es el E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), que logra coordinar posiciones estratégicas con mayor eficacia que la UE o la OTAN.

El Brexit debilitó tanto al Reino Unido como a la UE, y por tanto le restó peso global a Europa. Sin Londres, articular una respuesta firme contra Rusia resulta difícil. Mientras la OTAN evita tensiones con EE. UU. y la UE sufre obstruccionismo, la nueva cooperación informal gana relevancia. Como esta estructura ya existe de facto, institucionalizar una nueva organización al estilo de la desparecida Unión Europea Occidental permitiría coordinar políticas sobre Rusia y Ucrania, y responder a presiones externas, como amenazas comerciales de EE.UU. Sin crear burocracias complejas ni duplicar instituciones, Europa necesita un marco sólido para defender sus valores y garantizar su seguridad con urgencia.

Karina Torres