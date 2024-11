Carta de lectores: Lo positivo de la falta de luz

En mi casa se va de siete a once de la noche. Nos reunimos en la sala los tres hermanos y rememoramos aventuras y anécdotas de la infancia y juventud. Conversamos y conversamos, antes lo hacíamos menos. Estamos ahorrando en el pago de planillas de luz (ahora se supone que estarán más bajas), ya no compramos tanta comida (podrían algunas de ellas dañarse), nos hacemos mas metódicos, nos bañamos rápido, nos exponemos menos al peligro de la calle, etc. Es decir, del limón hacemos limonada. Seamos optimistas, aprendamos a tener paciencia y tolerancia, aprendamos a meditar y a dar gracias a Dios por tener vida, salud, familia y amigos, todos envueltos en el manto del amor.

Martha Jurado R