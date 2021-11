Las campanas de la vida

El papa Francisco bendijo en el Vaticano dos grandes campanas para recordar la voz a los no nacidos y anunciar el Evangelio de la vida; una de ellas será enviada a Guayaquil. Están fabricadas en bronce, fueron fundidas en el taller de campaneros de Jan Felczyński, en Polonia, y tiene un rico simbolismo: en la pared exterior hay un adorno en forma de cadena de ADN, que refleja el código genético de los padres; y el molde de la ecografía es de un niño concebido. Hay otro molde con dos tablas de piedra que simbolizan los 10 mandamientos. En una están inscritas las palabras de Jesús: “No piensen que he venido a abolir la ley”, y en la otra, el quinto mandamiento: No matarás.

Mario Monteverde Rodríguez