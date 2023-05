Podemos cambiar, siempre y cuando lo hagamos

La Educación se la recibe en la escuela pero la formación empieza y se desarrolla en el hogar, es una sentencia que muchos padres olvidan y al hacerlo automáticamente fomentan el sufrimiento de inocentes.

Alimento gatos comunitarios, actividad que desprende mucha sabiduría, por ejemplo, cuando los niños agarran a los gatos bebés de muy mala forma; ellos creen que son juguetes e intenta arrancar las patas delanteras. Los padres ven y no les dicen: “No hagas eso”. Por tales acciones algunos gatos quedan lesionados. Antes los padres de familia enseñaban que lo ajeno no se lleva ni se toca y que lo que momentáneamente se usa, se retorna a su sitio. Algunos niños ven un gato en su hábitat y lo agarran, pero su madre les dice: “No lo vas a llevar a la casa”, y el niño lo deja en un lugar muy diferente al que lo encontró, provocando que esos gatos bebés sean atropellados, dado que no ven aunque tenga los ojos abiertos. Muchos desconocen que los gatos nacen sordos y ciegos, y recién a los dos meses de nacidos tienen su capacidad visual total. O lo más cruel, porque sufren lenta y dolorosa agonía, cuando son pisados por las personas que transitan por el sitio, hecho que ocurre por la prisa y falta de cuidado al moverse en zonas de animales domésticos.

Para crecer como sociedad es vital la formación del individuo desde temprano.

Marysol del Castillo