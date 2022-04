Se cae a pedazos el gobierno actual

Graves acontecimientos vienen sucediendo. Por deducción lógica, en algunos el Gobierno se hace el sueco para pagar a su debido tiempo la pantomima que de los asambleístas que permitieron que la reforma tributaria entre en vigencia por el ministerio de la ley. Igual sucedió con la absolución a los anarquistas de octubre de 2019. Ahora, como Poncio Pilatos, se lava las manos al no impedir que jueces de dudoso proceder tramiten ‘habeas corpus’ a delincuentes sentenciados y traficantes buscados internacionalmente. Los millones de dólares robados en la década perdida y en el gobierno pasado (Isspol, preventas petroleras, obras faraónicas, sobreprecios y adquisiciones de medicina, etc.) no son recuperados, salvo en EE.UU., donde algunos han tenido que cooperar con la justicia y devolver lo mal habido para no guardar prisión mucho tiempo. Capaya, traído desde el exterior por José Serrano para cooperar con la justicia, hasta el momento no ha acaparado la atención de la Fiscalía para que cante claro. Mediante sus Capayaleaks dijo muchas cosas ciertas, involucrando, mientras eran contralor y vicecontralor, a dos personajes hoy perseguidos por la justicia. Es lamentable que él haya caído por la ambición desmedida. Si yo fuera juez y él me dijera: fui ladrón, y señalara cómplices y encubridores con pruebas, y devolviera lo hurtado, rebajaría su pena y quizá lo mandaría a su casa. Voté por el presidente actual, pero estoy decepcionado. Revierta la situación.

Ec. Jorge William Tigrero Quimí