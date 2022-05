Alguien, cuyo nombre no recuerdo en este momento, dijo: “No hay cubano malo, lo malo es no ser cubano”. Yo discrepo de ese alguien y digo que -definitivamente- hay cubanos malos y cubanos buenos y que si no castigamos a los malos estaremos poniendo en peligro la felicidad y la libertad de los buenos. Si alguien discrepa de lo que he dicho que me diga si la banda de rufianes que ha destruido a Cuba, asesinado a centenares, encarcelados a millares y obligado al exilio a millones son buenos o malos cubanos.Uno de los tres pilares fundamentales de nuestro Partido Nacionalista Democrático estipula: “Paz con justicia, justicia sin excepciones”. Quienes entregaron nuestra soberanía a la Unión Soviética y sustituyeron nuestra democracia con una tiranía no pueden participar en los beneficios de una libertad ganada con la sangre de nuestros mártires y las lágrimas de nuestras madres.En una Cuba libre y democrática no habrá cabida para comunistas. Admitirlos sería negar la democracia que nos protege a los demás.

Alfredo Cepero