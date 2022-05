¿Y dónde está Borrero?

Es la pregunta que los ecuatorianos nos hacemos, ¿la Asamblea lo destituyó? ¿Renunció? ¿Le picó la manito y huyó, como hacen todos? ¿O que pasó? Ante la ausencia de la primera autoridad en el país en situaciones complejas como el terremoto de pedernales, al día siguiente estuvo presente Glas; en época de pandemia y arriesgando su vida estuvo presente en hospitales y dando la cara Sonnenholzner; ambos vicepresidentes de aquellas épocas. Hoy en este gobierno y ante el desastre natural del aluvión en La Comuna y La Gasca, Lasso se encontraba en China. Quien debió hacerse presente de inmediato era Borrero y nada, no estaba, no aparecía. 28 fallecidos en dicho desastre natural, y en la semana por terminar otro acontecimiento de magnitud: el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, con 44 fallecidos, y sucede lo mismo Lasso en Israel. El que debió haber cogido la batuta, dar soluciones, pronunciarse, era, lógicamente Borrero, como primera autoridad del país, y nada. Solo pronunciamientos por Twitter y sin dar la cara en territorio, en donde debió estar. ¿Acaso no lo dejan pronunciarse ante acontecimientos tan complejos como los detallados? Es por eso mi pregunta: ¿dónde está Borrero?.

Lenin Israel Bastidas Morán