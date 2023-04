Autorización para el uso de armas

Vamos de mal en peor en este país. Ahora nos dicen que mayores de edad, de hoy en adelante, debemos y podemos portar armas para nuestro cuidado y el de nuestras familias. Me viene a la mente una lluvia de ideas y de cosas, y alguien me tiene que dar las respuestas efectivas que necesito saber y que luego sean satisfechas, asimiladas y procesadas por mi cerebro, porque yo ya no sé qué pensar de los gobernantes actuales y que todavía están en funciones.

Según la Constitución vigente, el Estado a través de ellos es el que debe protegernos a nosotros, porque para eso pagamos impuestos todos los días y por todo. ¿Quién me va a vender las armas? ¿Estarán disponibles para la venta en las principales ciudades del país? ¿Dónde van a estar ubicados estos distribuidores y vendedores, y serán identificables? Porque no me van a decir que se van a vender en cualquier lugar. Después presumo que debo presentar la factura por la compra efectuada, tantas veces como sea necesario. Me imagino que debo presentar documentos personales actualizados, como cédula de ciudadanía, certificado de votación y de antecedentes, pasaporte y otros documentos personales, además de que debo someterme a una serie de pruebas: psiquiátricas, psicotécnicas y psicológicas. Presumo además que debo hacer prácticas de tiro en algún lugar específico.

¿Con el arma en mi poder debo sentirme un protector? Además, si voy con mi familia de compras, a comer o de paseo a algún mall o a algún sitio en especial al que me guste ir, ¿cuál debería ser mi actitud en caso de que surja algún problema o situación de crisis? ¿Quién dispara primero? ¿El delincuente y después yo? Porque así son las leyes actuales. Esto último es lo más absurdo que pudieron haber escrito y está vigente en las leyes. Si no, no estuviéramos hablando de tantos policías muertos.

Las leyes y reglamentos al respecto deben ser extremadamente claros y específicos.

Roberto Flores