La autoridades no prestan atención al clamor ciudadano

Sobre la Alcaldía, comentaba lo que se venía gestando, sobre todo en el sector norte. Ya en 2019 y 2021 escribí acerca de la determinación de los moradores de construir portones eléctricos, dejando con cerrojos accesos peatonales en la mayoría de manzanas, generando molestias a servicios públicos, lectores de medidores, vendedores informales, repartidores de planillas, recolectores de basura, etc. Las autoridades municipales silbaban. En abril, una funcionaria municipal a cargo de vigilar la poda de árboles en la etapa 11 de La Alborada tuvo dificultades para constatar su estado por estar impedido el acceso. Se acercaron moradores, unos a favor de encerrarse, otros abogando por tener abiertas las peatonales. La autoridad municipal dijo que serían derribados los portones. Un morador manifestó que irían contra esas acciones. Desde entonces el Municipio no ha hecho nada por normar su funcionamiento y los dejó proliferar. Hoy quiere derribar portones en Los Ceibos. Sugiero copiar el modelo peruano: guardianes en contacto permanente con la Policía, cobran por el servicio a través de impuestos prediales y hacen mantenimiento a los parques; hay decenas de árboles muertos que deben ser talados. El presidente Lasso por la falta de medicinas no reaccionó y los anárquicos de la Conaie, para disimular sus verdaderas intenciones, lo proclamaban en sus arengas. Autoridades, reaccionen ante el clamor ciudadano; no esperen verse acorralados o épocas preelectorales.

Ec. Jorge William Tigrero Quimí