Asociaciones de propietarios

Los elocuentes reclamos y denuncias de propietarios de solares y viviendas asentados en muchas urbanizaciones del país por la ola interminable de abusos personales, cobros exagerados, actividades ilícitas, etc., que cometen dirigentes inescrupulosos, no han podido frenar estas innobles tareas. Ej.: cobro de IVA, cuando la ley no lo permite. Que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), la Superintendencia de Compañías o la Contraloría Regional del Estado asuman la obligación de control y pongan orden en el aspecto socioeconómico-financiero de estas asociaciones. Que las nuevas autoridades a elegirse no dejen pasar por alto esta injusta inequidad.

Dr. Antonio Aveiga San Andrés