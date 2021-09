Asambleístas, recapaciten y unan esfuerzos a favor del país

Señores asambleístas, ¿por qué copian lo malo de la Asamblea anterior?, ¿por qué no ponen en práctica ideales de patriotas a favor de nuestra patria, sino que siguen practicando doctrinas patrioteras atrasapueblos que están llevando al despeñadero a nuestro país? Tal vez no se dan cuenta porque siempre lo han hecho en ese reducto y les parece normal ese proceder; pero podrían leer los periódicos, ver televisión o escuchar radio para que se enteren de “noticias” diarias como asaltos, crímenes, corrupción, drogas. ¿Por qué no hacen un ‘mea culpa’ para detectar si están conscientes del relajo en que sigue nuestro país? Después del periodo de insensatez en que colocaron a Ecuador al borde del abismo con obras faraónicas mal hechas, inmensas deudas difíciles de pagar y el tremendo enjambre de corrupción -antes y durante la pandemia-, que para colmo nos llegó, ¿debemos pellizcarlos para que sientan si están vivos o caminan como zombis? Siendo asambleístas, deberían bajarse del pedestal y conocer cómo está el pueblo que votó por ustedes. Salgan de la fosa pestilente para que el pueblo no llegue allí. A nombre de las mayorías sepan que el ciudadano común ocupa su tiempo para encarar el gran problema que nos agobia, nos debilita y no nos deja avanzar en forma positiva hacia una economía sana con objetivos claros. ¿No se dan cuenta de que ya no hay espacio para despilfarrar más los recursos del Estado? Recapaciten y unan esfuerzos a favor de nuestro querido Ecuador.