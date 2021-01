Aprovechar la tecnología

Las aplicaciones móviles y el e-commerce se han vuelto herramientas indispensables para los negocios. La presencia en el canal ‘online’ ha permitido que muchas empresas mantengan activas sus operaciones durante el momento actual. Hoy en día, muchos líderes de negocios utilizan estos recursos tecnológicos y la promoción en línea. No obstante, esto no debe ser tomado como una medida temporal, sino como un proceso de modernización que debemos implementar en nuestro negocio con miras hacia el futuro. El mundo se transforma cada día y si los negocios no se acoplan a este ritmo, corren el riesgo de desaparecer. Por ejemplo, a principios del 2020, más de la mitad de pymes de la región informaron que utilizaban las redes sociales para realizar ventas y promocionar sus productos y servicios, de acuerdo con cifras de la sexta edición de la encuesta Visión Pymes de Brother International Corporation. Con los cambios experimentados en los últimos tiempos, esta cifra aumentó. Por esta razón es trascendental estar alineado con las herramientas que se ajustan mejor a nuestro giro de negocio y aprovecharlas al máximo.

Brayan Chaparro